البرازيل تعلق الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب ظهور سلالة جديدة لـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

علقت البرازيل مؤقتا الرحلات الجوية من بريطانيا ومنعت دخول أي أجنبي قادم منها اعتبارا من 25 ديسمبر بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس (كورونا) المسبب لمرض "كوفيد-19" في المملكة المتحدة.



وقالت الحكومة البرازيلية في مذكرة نشرتها في الجريدة الرسمية في وقت متأخر من أمس الأربعاء: "يفرض حظر مؤقت على الرحلات الجوية الدولية إلى البرازيل والتي تنطلق من بريطانيا وإيرلندا الشمالية أو عبرهما".



وأضافت أن هذا الإجراء ينطبق كذلك على تلك القادمة من أماكن أخرى لكنها ارتبطت بطريق بريطانيا، في حين أن الحظر المفروض على الأفراد يشمل جميع الرعايا الأجانب الذين كانوا في المملكة المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين.



وأوضحت الحكومة أن مواطني البرازيل الذين يدخلون البلاد وكانوا في بريطانيا خلال الأسبوعين الماضيين سيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما.



وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، يوم 14 ديسمبر، أن علماء بلاده اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس (كورونا)، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يوم 19 من هذا الشهر، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70% حسب المعطيات الأولية، لكنه لفت إلى عدم وجود أي بيانات تشير إلى أن هذه السلالة تعد أكثر فتكا.



وأدى هذا التطور إلى إعلان عدد من دول العالم، بينها روسيا، تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة.



وقرار السلطات البرازيلية يأتي كذلك بعد أن نصحت وزارة الخارجية البريطانية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعدم السفر إلى جميع أنحاء البرازيل إلا لضرورة استنادا إلى أحدث تقييم لمخاطر "كوفيد-19".