معروف: تبين أن تسعيرة 2.5 لكهرباء المولدات لا تتناسب مع تكلفة الانتاج





وفي سياق آخر، قال معروف في تصريحات لوكالة (شهاب): "إن خيار الإغلاق التام في القطاع، ما زال مطروحاً، خاصة في ظل الحديث عن تفشي سلالة جديدة من فيروس (كورونا)".



وأضاف: "مؤشرات ايجابية لاحظتها وزارة الصحة بعد إجراءات التشديد التي أقرت مؤخرا"، متابعا: "عملية تقييم الاغلاق يومي الجمعة والسبت ستتم خلال الأسبوع القادم الأمور ستكون خاضعة للمؤشرات التي تضعها وزارة الصحة".



وأشار معروف، إلى أن الواقع الحالي، لا يحتاج إلى تشديد أو تخفيف الإجراءات المعمول بها في قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنأكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أنه تبين بأن تسعيرة 2.5 لكهرباء المولدات التجارية، لا تتناسب مع تكلفة الانتاج، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تغيير، ويتم الانتظار حتى انتهاء اللجنة الفنية، تقديم تقريرها الختامي، الذي سيكون الأسبوع المقبل.