نتنياهو: نتبع سياسية السلام مقابل السلام وسنتوصل لاتفاقيات تطبيع مع دول أخرى قريبا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "نحن نتبع سياسة السلام مقابل السلام، وسيتم التوصل إلى اتفاقيات تطبيع مع دول عربية أخرى قريبا".



واشارت القناة السابعة الإسرائيلية، أن تصريحات نتنياهو جاءت خلال لقائه، مساء اليوم الخميس، بالسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت.



وكانت المملكة المغربية، قد وقعت مؤخراً، اتفاق التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، وبذلك تعتبر الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق التطبيع، بعد الامارات والبحرين.