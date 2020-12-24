الأردن يعلن موعد تسلم لقاحات (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن مسؤول أردني أنه يتوقع أن تصل اللقاحات ضد فيروس (كورونا) نهاية الشهر المقبل إلى المملكة حيث أطلقت وزارة الصحة، اليوم الخميس، موقعا الكترونيا لتسجيل أسماء الراغبين بأخذ اللقاح شرط أن يكونوا من العاملين في الكوادر الصحية أو يعانون من أمراض مزمنة أو ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاما.



وقال الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية لشؤون الأوبئة وائل الهياجنة في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه يتوقع "وصول المطعوم للمملكة نهاية يناير المقبل أو بداية شهر شباط/ فبراير الذي يليه".



وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن منحت منتصف الشهر الحالي ترخيصاً طارئاً لاستعمال لقاح (فايزر/بايونتيك) لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19.



من جهة أخرى، قال الهياجنة إن عملية التسجيل على الموقع الالكتروني "فاكسين جو" ستكون متاحة ل"جميع المواطنين الأردنيين والمقيمين داخل المملكة" التي يتجاوز عدد سكانها العشرة ملايين نسمة.



واستثنى الموقع من التسجيل الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس من قبل أو الذين تقل أعمارهم عن ستين عاما أو من لديهم موانع أخرى.



وقالت قناة "المملكة" الرسمية إن 20 ثلاجة لحفظ لقاحات (فايزر/بايونتيك) وصلت إلى المملكة وسيتم توزيعها في أنحاء البلاد.



وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت مطلع الشهر الحالي أنها وقعت اتفاقا مع (فايزر/بيونتيك) للتزود باللقاح المضاد لفيروس (كورونا) المستجد، ومع "كوفاكس" وهي آلية وضعتها منظمة الصحة العالمية تهدف الى تسهيل وصول الدول الفقيرة الى لقاح ضد الفيروس.



واشارت كذلك الى اتصالات مع "أسترازينيكا"و"جونسون آند جونسون".



وكان وزير الصحة الأردني نذير عبيدات صرح الشهر الماضي بأن اللقاحات ستكون مجانية للأردنيين والمقيمين على أراضي المملكة.



وسجل الأردن حتى الآن 281 ألفا و983 إصابة مؤكدة بالفيروس و3652 وفاة، فيما يبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات 1005 منهم 148 على أجهزة التنفس الإصطناعي.