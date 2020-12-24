مقتل شاب جراء تعرضه لإطلاق نار من مجهولين بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، بمصرع شاب يبلغ من العمر (19 عاما)، بعد تعرضه لإطلاق نار، مساء اليوم الخميس، في مدينة يطا جنوب الخليل.



وأوضح ارزيقات، بأن الشاب قد تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين أثناء قيادته للمركبة في مدينة يطا جنوب الخليل، حيث جرى نقله واسعافه لمستشفى يطا الحكومي ومن ثم إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج لكنه فارق الحياة متأثرا بجراحه الخطيرة"، بحسب ما جاء على موقع الشرطة الفلسطينية الالكتروني.



وقال: "إن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق، فيما باشرت الشرطة اجراءات البحث والتحري؛ للوقوف على ملابسات الجريمة، وقد قرر وكيل النيابة التحفظ على الجثمان واحالتها للطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية".