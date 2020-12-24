شؤون فلسطينية

الخارجية: وسم أمريكا لبضائع المستوطنات على أنها صنعت بإسرائيل جريمة حرب

الخارجية: وسم أمريكا لبضائع المستوطنات على أنها صنعت بإسرائيل جريمة حرب
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، وسم الإدارة الأميركية لبضائع المستوطنات، على أنها صنعت في إسرائيل جريمة حرب، ومخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

وأكدت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس، أن ذلك يعد انحدارا قانونيا وأخلاقيا لتبيض بضائع المستوطنات ومحاولة لإضفاء الشرعية عليها وعلى سرقة الأرض والمنتجات الفلسطينية، وتشجيعا على ارتكاب الاحتلال لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد شعبنا ومقدراته وتقويض حقوقه المشروعة، في محاولة لتفتيت الأرض الفلسطينية، معبرة عن إدانتها للقرار، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ورفضت كافة المحاولات الهادفة لتقسيم أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية الى مناطق ومسميات مختلفة، مشددة على أنها ستبقى وحدة جغرافية واحدة في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، وان السيادة على هذه المناطق ومواردها هي سيادة حصرية لشعبنا.

وأكدت الوزارة أنها ستواجه هذه المحاولات لتفتيت الأرض الفلسطينية، وتزييف منشأ البضائع في المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تخالف قواعد القانون الدولي، بما فيها قرار مجلس الأمن (2334).

وأشارت الى امتهان الإدارة الأميركية الراحلة الكذب على المواطنين الأميركيين، وجعلهم متواطئين في نهب الموارد الطبيعية ومقدرات شعبنا الفلسطيني، مضيفة انها ستعمل مع كافة الجهات والمؤسسات والمحاكم الدولية من اجل مساءلة ومحاسبة كل من يمس بحقوقنا، حتى وان كانوا أعضاء الإدارة الأميركية المنتهية ولايتهم.

ولفتت إلى ان كافة القرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية الحالية، هي قرارات ايديولوجية معادية للشعب والحقوق الفلسطينية، وتستند الى فكر معادي للقانون الدولي وقرارات الاجماع الأممية.

وطالبت الخارجية دول المجتمع الدولي والشعوب الحرة، بما فيها الشعب الأميركي للاقتداء بكافة الشعوب التي ترفض وتقاطع بضائع المستوطنات، باعتبارها مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي، وجريمة حرب بناء على ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وان تعبر عن مواقفها الرافضة لوسم وتبييض بضائع المستوطنات، والانتصار لقواعد الحق والعدل، والقانون الدولي.

أخبار ذات صلة

مقتل شاب جراء تعرضه لإطلاق نار من مجهولين بالخليل

مقتل شاب جراء تعرضه لإطلاق نار من مجهولين بالخليل

قوات الاحتلال تداهم منازل في قرية طورة جنوب جنين

قوات الاحتلال تداهم منازل في قرية طورة جنوب جنين

قوى وفعاليات محافظة الخليل تطالب بالمزيد من التكاتف والوحدة بمواجهة (كورونا)

قوى وفعاليات محافظة الخليل تطالب بالمزيد من التكاتف والوحدة بمواجهة (كورونا)

قيادي بـ &#34;حماس&#34;: توقيع رئيس وزراء محسوب على التيار الإسلامي اتفاق التطبيع أمر مؤسف

قيادي بـ "حماس": توقيع رئيس وزراء محسوب على التيار الإسلامي اتفاق التطبيع أمر مؤسف

النائب العام يبحث مع وفد من نقابة الأطباء الفلسطينيين سبل التعاون المشترك

النائب العام يبحث مع وفد من نقابة الأطباء الفلسطينيين سبل التعاون المشترك

فيديو.. الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تعلن موعد مناورتها العسكرية بغزة

فيديو.. الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تعلن موعد مناورتها العسكرية بغزة

شاهد: &#34;الشعبية&#34; تقيم وقفة رمزية بغزة تزامناً مع تشييع جثمان ملوح

شاهد: "الشعبية" تقيم وقفة رمزية بغزة تزامناً مع تشييع جثمان ملوح

جنين: الشرطة تُغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تُغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تداهم منازل في قرية طورة جنوب جنين

قوات الاحتلال تداهم منازل في قرية طورة جنوب جنين

قوى وفعاليات محافظة الخليل تطالب بالمزيد من التكاتف والوحدة بمواجهة (كورونا)

قوى وفعاليات محافظة الخليل تطالب بالمزيد من التكاتف والوحدة بمواجهة (كورونا)

النائب العام يبحث مع وفد من نقابة الأطباء الفلسطينيين سبل التعاون المشترك

النائب العام يبحث مع وفد من نقابة الأطباء الفلسطينيين سبل التعاون المشترك

جنين: الشرطة تُغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تُغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

نادي الأسير: أسيرة من القدس تدخل عامها الاعتقالي الخامس على التوالي

نادي الأسير: أسيرة من القدس تدخل عامها الاعتقالي الخامس على التوالي

&#34;الديمقراطية&#34;:الدعوة لما يسمى تحالف دولي تترأسه الرباعية الدولية انتهاك لقرارات المجلس الوطني

"الديمقراطية":الدعوة لما يسمى تحالف دولي تترأسه الرباعية الدولية انتهاك لقرارات المجلس الوطني

مسؤول ملف (كورونا) جنوب الضفة: ارتفاع بأعداد الإصابات والوفيات في الخليل

مسؤول ملف (كورونا) جنوب الضفة: ارتفاع بأعداد الإصابات والوفيات في الخليل

سعد يدعو العمال لأخذ الحيطة والحذر بعد ظهور إصابات بالطفرة الجديدة من (كورونا)

سعد يدعو العمال لأخذ الحيطة والحذر بعد ظهور إصابات بالطفرة الجديدة من (كورونا)

منوعات

أصالة تخرج عن صمتها وتتحدث عن خيانة العريان

أصالة تخرج عن صمتها وتتحدث عن خيانة العريان

شاهد: كيف ردت شكران مرتجى على صورة لها معدلة بالفوتوشوب

شاهد: كيف ردت شكران مرتجى على صورة لها معدلة بالفوتوشوب

شاهد: عائشة بن أحمد توضح حقيقة خلافها مع الفنانة درة

شاهد: عائشة بن أحمد توضح حقيقة خلافها مع الفنانة درة

بعد الانتقادات الموجهة له..ماجد المصري يرد على انتقادات رفضه لعمل بناته

بعد الانتقادات الموجهة له..ماجد المصري يرد على انتقادات رفضه لعمل بناته

يارا تَعد جمهورها بهدايا في عيد الميلاد

يارا تَعد جمهورها بهدايا في عيد الميلاد

حمو بيكا: &#34;أعاني من مرض نادر وعلاجي حقنة كل ثلاثة أشهر&#34;

حمو بيكا: "أعاني من مرض نادر وعلاجي حقنة كل ثلاثة أشهر"

ديمة بياعة عن زوجها: &#34;ومن الحب ما قتل&#34;

ديمة بياعة عن زوجها: "ومن الحب ما قتل"

شاهد: أحدث ظهور للأمير هاري وميغان ماركل

شاهد: أحدث ظهور للأمير هاري وميغان ماركل

شاهد: جمهور عمرو دياب يلومه لهذا السبب

شاهد: جمهور عمرو دياب يلومه لهذا السبب

شاهد: كندا علوش تتغزل بزوجها بكلمات رومانسية

شاهد: كندا علوش تتغزل بزوجها بكلمات رومانسية

عربي

الصحة الأردنية: السلالة الجديدة من (كورونا) قد تكون موجودة في البلاد

الصحة الأردنية: السلالة الجديدة من (كورونا) قد تكون موجودة في البلاد

الكويت: رئيس الوزراء يتلقى أول جرعة من لقاح (كورونا) في البلاد

الكويت: رئيس الوزراء يتلقى أول جرعة من لقاح (كورونا) في البلاد

مصرع 20 مهاجراً إفريقياً جراء غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية

مصرع 20 مهاجراً إفريقياً جراء غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية

السعودية: أكثر من 10 آلاف شخص تلقوا لقاحاً ‫ضد فيروس (كورونا)

السعودية: أكثر من 10 آلاف شخص تلقوا لقاحاً ‫ضد فيروس (كورونا)