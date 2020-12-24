قوات الاحتلال تداهم منازل في قرية طورة جنوب جنين

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اقتحامها لقرية طورة جنوب غرب محافظة جنين، وداهمت عدة منازل وصادرت بعضا من محتوياتها.



وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منازل الأسير محمد مروّح قبها واولاده مؤيد وناصر وفتشتها واستجوبت أهلها، وصادرت بعضا من محتوياتها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وزجت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة داخل القرية وفي محيطها، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، كما صورت مناطق عند أطراف القرية.