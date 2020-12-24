فيديو.. الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تعلن موعد مناورتها العسكرية بغزة

رام الله - دنيا الوطننشرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، بغزة، مقطع فيديو، بشأن المناورة التي ستجريها في 29 من الشهر الجاري.أعلنت الغرفة المشتركة أمس، عن جهوزية أجنحتها العسكرية؛ لتنفيذ المناورات العسكرية المشتركة، والتي ستحمل اسم "الركن الشديد"، وذلك للمرة الأولى.