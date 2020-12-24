شاهد: "الشعبية" تقيم وقفة رمزية بغزة تزامناً مع تشييع جثمان ملوح









رام الله - دنيا الوطنأقامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ظهر اليوم الخميس، وقفة رمزية، في ساحة الجندي المجهول، بمدينة غزة، بالتزامن مع انطلاق تشييع جثمان، عبدالرحيم ملوح، نائب أمينها العام السابق في مدينة رام الله.ونعى الأمين العام والمكتب السياسي، واللجنة المركزية للجبهة الشعبيّة وعموم كوادر وأعضاء الجبهة، الليلة، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية، وكل قوى التقدم والحرية في العالم، نائب أمينها العام السابق، وعضو اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، عبد الرحيم ملوح، "الذي استشهد بعد نضالٍ حافلٍ وطويل، ودور قيادي وطني وحزبي بارز تشهد له كل الهيئات والمؤسسات الوطنية والحزبية في مختلف المجالات والساحات.وفي رام الله، شارك الرئيس محمود عباس، ظهر اليوم الخميس، في تشييع جثمان ملوح، من مقر الرئاسة بمدينة رام الله.وشارك في مراسم التشييع الرسمية رئيس الوزراء محمد اشتية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، والحكومة، وأفراد عائلته.واصطف حرس الشرف أثناء وصول جثمان ملوح إلى مقر الرئاسة، وحمل نعشه على أكتاف الجنود، مرورا أمام ثلة من حرس الشرف، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني وموسيقى جنائزية.