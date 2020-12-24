نادي الأسير: أسيرة من القدس تدخل عامها الاعتقالي الخامس على التوالي

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رام الله - دنيا الوطن

تدخل الأسيرة المقدسية عائشة الأفغاني (38 عامًا)، عامها الاعتقالي الخامس على التوالي، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث تقضي حُكمًا بالسّجن لمدة (15) عامًا.



وذكر نادي الأسير، اليوم الخميس، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن الأسيرة الأفغاني، اُعتقلت بتاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر عام 2016م، وواجهت التحقيق في مركز تحقيق (المسكوبية)، واستمرت محاكمتها على مدار قرابة الثلاث سنوات، حتى أصدر الاحتلال بحقها حُكمًا جائراً لمدة (15) عامًا، ومن المفترض خلال شهر أيار/ مايو من العام المقبل، أن تعقد جلسة استئناف ضد قرار الحكم الصادر بحقها.



وأضاف نادي الأسير، أن الأسيرة الأفغاني، تمكنت خلال سنوات اعتقالها، من النجاح في امتحان الثانوية العامة، إلى جانب مجموعة من رفيقاتها الأسيرات في سجن (الدامون).



يُشار إلى أن (40) أسيرة يواصل الاحتلال اعتقالهن.