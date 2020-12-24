"الديمقراطية": الشيوعي البرتغالي يؤكد لحواتمة ثبات دعم بلاده لشعبنا ونضاله وحقوقه الوطنية

الأمين العام للحزب الشيوعي البرتغالي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تلقى نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رسالة من "خيرو نيمو دي سوزا"، الأمين العام للحزب الشيوعي البرتغالي، حملت تحيات الحزب وشعب البرتغال إلى الجبهة الديمقراطية والشعب الفلسطيني، وتأكيد دوام دعم الحزب البرتغالي وبلاده للحقوق الوطنية الثابتة لشعب فلسطين في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي.



كما حملت التهاني بأعياد الميلاد ورأس السنة إلى الجبهة وقيادتها وقواعدها، وإلى عموم أبناء شعب فلسطين، في الوطن والشتات.