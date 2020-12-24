مسؤول ملف (كورونا) جنوب الضفة: ارتفاع بأعداد الإصابات والوفيات في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

دعا مسؤول ملف (كورونا) في جنوب الضفة، عفيف عطاونة، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية الصحية، نتيجة الارتفاع العمودي السريع لأعداد الإصابات والوفيات في مدينة الخليل، ومختلف محافظات الوطن.



وأشار في حديث تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، إلى أنه تم تسجيل 150 إصابة جديدة وتسع وفيات بفيروس (كورونا) بالخليل، منوهاً إلى أن بعض الوفيات سجلت من حالات موجودة على أسرة العناية المكثفة منذ أكثر من أسبوع.



وأشار عطاونة إلى أن نسبة الإشغال للمشافي ما زالت ثابتة، وبلغت 90%، من مجموع الأسرة بالمحافظة، لافتاً إلى وجود 71 مريضاً، من بينهم 30 يشغلون أسرة عناية مكثفة، و5 على أجهزة التنفس الاصطناعي.