الصحة الأردنية: السلالة الجديدة من (كورونا) قد تكون موجودة في البلاد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، أن السلالة الجديدة من فيروس (كورونا) قد تكون موجودة في الأردن.



وأضافت على لسام أمين عام الوزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف (كورونا) في البلاد، د. وائل الهياجنة، بأنها تراقب يومياً الكثير من المؤشرات، وفي حال اكتشافها، ستفرض إجراءات وقاية جديدة.



وقال: إن "السلالة الجديدة من فيروس (كورونا) المستجد، قد تكون موجود في الأردن، ونراقب يومياً الكثير من المؤشرات، وفي حال اكتشافها ستفرض إجراءات جديدة".



وأضاف الهياجنة، خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن طفرة (كورونا) ليست جديدة، وأنها رصدت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.



وأشار إلى أن هذه الطفرة ليست ولن تكون الأخيرة في فيروس (كورونا)، وأن ما يميز الطفرة الجديدة عن السلالات السابقة هو سرعة الانتشار، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأكد الهياجنة، أنه لا يوجد حتى الآن ما يثبت علمياً أن إصابة الأشخاص بهذه السلالة ستكون أشد، كاشفاً أنه تم حصر جميع من عادوا للأردن من بريطانيا، ويجري التواصل معهم بشكل يومي.



ولفت إلى أنه تمت إضافة عدة مستويات من الحيطة والحذر، وسيكون هناك فحص (PCR) بعد سبعة أيام، للذين قدموا من المملكة المتحدة، مشدداً على أن التراخي مع وباء (كورونا) قضية يجب أن لا تطرق أبداً.



وقال: "المتوقع ألا تؤثر سلالة (كورونا) الجديدة على مطاعيم (كورونا).