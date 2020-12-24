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الكويت: رئيس الوزراء يتلقى أول جرعة من لقاح (كورونا) في البلاد

الكويت: رئيس الوزراء يتلقى أول جرعة من لقاح (كورونا) في البلاد
رئيس الوزراء الكويتي يتلقى لقاح فيروس كورونا
رام الله - دنيا الوطن
تلقى رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الصباح، الخميس، الجرعة الأولى من لقاح فيروس (كورونا)، إيذانا بانطلاق حملة مجانية لتطعيم مواطني البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، (كونا)، بأن رئيس الوزراء تلقى أول جرعة من لقاح (كورونا) في البلاد.

وذكرت الوكالة، أن تلقي رئيس حكومة الكويت الجرعة الأولى يأتي إيذانا بانطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد (كورونا) بأنحاء الدولة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وقال خالد الصباح: "ندشن اليوم حملة تطعيم (كورونا) التي تستمر لعدة أشهر، وأؤكد أن لقاح (فايزر) الذي سنبدأ التطعيم به هو لقاح آمن ومعتمد من الجهات الدولية، وهو الحل الأمثل".

ونقلت الوكالة الرسمية عن وزیر الصحة الكویتي باسل الصباح قوله في وقت سابق يوم الخميس: "انطلاق حملة التطعيم المجانية من فيروس (كورونا)، تبدأ بكبار السن والعاملین في القطاع الصحي ثم الفئات الأخرى".

فيما أوضح مدیر إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة فھد الغملاس، للوكالة الرسمية، أنه تم تجهيز قاعتين في أرض المعارض بالعاصمة الكويت، لتطعيم اللقاح المضاد للفيروس، بطاقة استيعابية تصل إلى 10 آلاف مواطن يوميا.

بدورها نقلت صحيفة (الأنباء) الكويتية، عن مصادر لم تسمها، استقبال الكويت مطلع عام 2021 الشحنة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)، بما يقدر بـ450 ألف جرعة، والتي تكفي تطعيم 225 ألف شخص.

وسجلت الكويت إجمالا حتى يوم أمس الأربعاء، 148 ألفا و773 إصابة بفيروس (كورونا)، بينها 924 وفاة، و144 ألفا و594 حالة تعافٍ.

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