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مصرع 20 مهاجراً إفريقياً جراء غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية

مصرع 20 مهاجراً إفريقياً جراء غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 20 مهاجراً إفريقياً على الأقل مصرعهم، اليوم الخميس، جراء غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية، أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط، نحو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مسؤول أمني تونسي، قوله: إن قوات خفر السواحل، أنقذت خمسة أشخاص، بينما يجري البحث عن آخرين، كانوا على متن المركب الذي كان يقل نحو 45 شخصاً، وفقاً لروايات الناجين.

وتتواصل منذ سنوات طويلة، عمليات الهجرة من تونس إلى أوروبا خصوصاً في اتجاه سواحل إيطاليا.

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