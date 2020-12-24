النضال الشعبي تنعى عبد الرحيم ملوح

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، نائب الأمين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عضو اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الرحيم ملوح.



وتوجهت بأحر التعازي والمواساة إلى شعبنا، وللرفاق في الجبهة الشعبية وعائلة الفقيد.



وقالت: إن فلسطين تفتقد قائدا وطنيا صلبا، ترك سيرة نضالية طويلة، وحدويا، وسيبقى حاضرا في الذاكرة الوطنية الفلسطينية.