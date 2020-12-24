دولي

إسرائيل: المصادقة على تعيين "د" رئيساً لـ (موساد)

إسرائيل: المصادقة على تعيين "د" رئيساً لـ (موساد)
نتنياهو ورئيس موساد كوهين
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن اللجنة الاستشارية لـ "تعيين كبار الموظفين في خدمات الدولة"، صادقت على تعيين "د" رئيساً لـ (موساد).

وسيخلف "د" رئيس (موساد) الحالي، يوسي كوهين، الذي وفق مراقبين إسرائيليين، لعب دوراً كبيراً في التوصل لاتفاقيات التطبيع بين إسرائيل، وعدة دول عربية، خلال الأشهر الأخيرة.



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