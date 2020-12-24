شؤون فلسطينية

فلسطين تُسجل انخفاضاً نسبياً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

فلسطين تُسجل انخفاضاً نسبياً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فلسطين اليوم الخميس، 1704 حالات إصابة جديدة، و17 حالة وفاة، بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

ويشير هذا الرقم إلى انخفاض نسبي بعدد الوفيات والإصابات، مقارنة باليوم السابق، الذي سجل 31 حالة وفاة و2110 إصابات.

يأتي ذلك، في وقت، أعلنت فيه وزيرة الصحة د. مي الكيلة، بأن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 82.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.6%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل ثماني حالات وفاة في الضفة الغربية " طولكرم 1، ضواحي القدس 1، بيت لحم 2، رام الله 2، جنين 1، طوباس 1"، قطاع غزة 9 وفيات.

وأشارت في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: "طولكرم (78)، سلفيت (42)، نابلس (134)، ضواحي القدس (62)، الخليل (151)، قلقيلية (24)، بيت لحم (73)، رام الله (211)، جنين (95)، طوباس (15)، أريحا (13)"، قطاع غزة (806).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: "طولكرم (77)، سلفيت (46)، نابلس (198)، ضواحي القدس (358)، الخليل (214)، قلقيلية (48)، بيت لحم (82)، رام الله (218)، جنين (341)، طوباس (26)، أريحا (18)"، قطاع غزة (665).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 122 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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