شؤون فلسطينية

كيف بدت الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة اليوم الخميس؟

كيف بدت الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة اليوم الخميس؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة، بغزة، صباح اليوم الخميس، تسجيل تسع حالات وفاة، و806 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد إجراء 2526  فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة، إلى أن مجمل الإصابات، وصل في قطاع غزة منذ بدء الجائحة إلى 36063 إصابة.


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