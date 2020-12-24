كيف بدت الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة اليوم الخميس؟

نشرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، في قطاع غزة.



وأعلنت وزارة الصحة، بغزة، صباح اليوم الخميس، تسجيل تسع حالات وفاة، و806 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد إجراء 2526 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الصحة، إلى أن مجمل الإصابات، وصل في قطاع غزة منذ بدء الجائحة إلى 36063 إصابة.









رام الله - دنيا الوطن