إعلام إسرائيلي: الاتصالات السرية بشأن صفقة التبادل مستمرة ووفد مصري بالقطاع خلال ساعات





وبحسب تقرير الصحيفة، فإن جهات إسرائيلية، تعتقد أنه بالرغم من الإعلان عن انتخابات عامة، ينبغي الاستمرار في هذه المحاولات، مشيرة إلى الوضع الصعب في القطاع، على أرضية أزمة تفشي (كورونا) من شأنه أن يؤدي إلى إحراز تقدم فيها.





وأضافت: أن الجهات المذكورة، ترى بأن مسؤول حماس في القطاع، يحيى السنوار، لا يريد أن يفوت الفرصة على نفسه من أجل تقديم المساعدات للسكان الغزيين، الذين يعيشون تحت وطأة ضائقة صعبة للغاية.



من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، نقلاً عن مصادر، بأن وفداً أمنياً مصرياً، بقيادة مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة، اللواء أحمد عبد الخالق، سيصل إلى غزة خلال ساعات، من أجل إجراء محادثات مع قيادة حماس، ومن ثمة سيتوجه الى رام الله وإسرائيل.





وأشارت المصادر، إلى أن الهدف الأساسي من الزيارة، هو الحفاظ على حالة الهدوء، ومراجعة إجراءات المناورة العسكرية، التي من المقرر، أن تنفذها المنظمات المسلحة في القطاع، يوم الأحد المقبل.

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، بأن الاتصالات السرية بين تل أبيب وحركة حماس، بشأن التوصل إلى صفقة تبادل، مستمرة في هذه الأيام.