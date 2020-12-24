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السعودية: أكثر من 10 آلاف شخص تلقوا لقاحاً ‫ضد فيروس (كورونا)

السعودية: أكثر من 10 آلاف شخص تلقوا لقاحاً ‫ضد فيروس (كورونا)
أثناء تلقي وزير الصحة السعودي للقاح كورونا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، بأن عدد المسجلين في المملكة، للتطعيم بلقاح (فايزر- بيونتيك) ضد (كورونا)، بلغ في يومه السابع أمس الأربعاء، أكثر من نصف مليون شخص.

يأتي ذلك، ضمن أكبر حملة تحصين ضد فيروس، تقوم بها المملكة طوال تاريخها، وفق ما ذكرت وزارة الصحة في البلاد.

وتخطى عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الآن في أرقام أولية 10 آلاف شخص، في مركز اللقاحات بالعاصمة الرياض، الذي بدأت الطاقة الاستيعابية فيه بالتوسع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في أخذ اللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن 500178 شخصاً، سجلوا للحصول على لقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأكدت على أن اللقاح آمن ومعتمد وفعال، ولا يؤثر على الجينات، مشددة على أن شركة (فايزر) الأمريكية، أكدت فعالية اللقاح أيضاً ضد السلالة الجديدة من (كورونا).

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