"الصحة" بغزة: أعداد الأسرّة المعتمدة للعنايات المختلفة وصلت إلى 200 سرير

وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، بأن أعداد الأسرّة المعتمدة للعنايات المختلفة، وصلت إلى 200 سرير، مشيراً إلى أن هناك خطة موازية لاستقبال عدد أكثر من الحالات التي تحتاج إلى عناية مختلفة في مستشفيات القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، تسجيل 9 حالات وفاة، و806 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد إجراء 2526 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى تعافي 665 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 36063 إصابة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 9981 حالة.



