"التنمية" بغزة: إضافة 2400 أسرة لبرنامج المساعدات النقدية وحجب نحو 360 أخرى





وأشارت في تصريحات لإذاعة (الأقصى) إلى أنه يبدو بأن سلطة النقد، قد داهمها الوقت، ولم تستطع تنفيذ خطتنا، معربة عن أملها بتنفيذها في الدورات القادمة، حتى نتفادى نقل فيروس (كورونا) للمواطنين.



وأكدت الكحلوت، بأن عدد المستفيدين من مخصصات التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، بلغ نحو 81 ألف أسرة فقيرة متعففة، بعد إضافة أعداد جديدة لبرنامج المساعدات النقدية.



وتابعت: تمت إضافة 2400 أسرة جديدة لبرنامج المساعدات النقدية، التي كانت تنتظر الصرف في هذه الدفعة، وتم الصرف لها بالفعل.



وشددت الكحلوت على أنه تم خلال هذه الدورة، حجب ما يقارب 360 أسرة، بسبب إشكاليات بوجود سجلات تجارية ومصادر مالية أخرى، واستبدالها بعدد من الأسر التي كانت تنتظر الإضافة على برنامج المساعدات.

رام الله - دنيا الوطنقالت عزيزة الكحلوت، المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، إن الوزارة تواصلت مع سلطة النقد؛ لتقسيم الأسر المستفيدة إلى مجموعات، حسب الأحرف الأبجدية.