نادي الأسير يطالب بلجنة لمراقبة عملية إعطاء اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) للأسرى



وقال فارس في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس: إن هذه المطالبات، جاءت بعد قيام إدارة السجون بأخذ أسماء أسرى، وتسليم قوائم مبدئية للراغبين منهم في أخذ اللقاح.





وأضاف: أن حوالي 30% فقط من الأسرى، سجلوا أسماءهم للحصول على اللقاح.





رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، اليوم الخميس، بالضغط على سلطات الاحتلال، من اجل السماح بوجود لجنة طبية محايدة، بمشاركة الصليب الأحمر الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، للإشراف ومراقبة عملية إعطاء اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) للأسرى في سجون الاحتلال.