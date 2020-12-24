وزير الثقافة: رحيل ملوح خسارة وطنية كبرى

عبد الرحيم ملوح

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رام الله - دنيا الوطن

نعى وزير الثقافة الفلسطيني، الدكتور عاطف أبو سيف عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية.



وقال أبو سيف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الحركة الوطنية الفلسطينية، فقدت الليلة الماضية، واحداً من أبرز قادتها، الذين أسهموا بشكل كبير في إثراء النضال الوطني، وتعزيز كفاح شعبنا نحو استعادة حقوقه كاملة.



وأضاف: عبد الرحيم ملوح القائد والمناضل الوحدوي الوطني، كرس حياته وفكره وثقافته من أجل الكل الفلسطيني، حيث كان دائماً يسجل بمواقفه الجامعة مفهوم الوحدة الوطنية الخالصة من أجل حرية شعبنا وخلاصه من الاحتلال، فسيرة "أبو الشريف" حاضرة بوعينا وثقافتنا وذاكرتنا التي ستظل تحفظ تاريخه الكفاحي.



وختم أبو سيف: بأن شعبنا سيظل وفياً لسيرة قادته، الذين أفنوا أعمارهم، وهو يحملون مشاعل الحرية من أجل خلاص شعبنا.



نعزي أنفسنا ورفاقنا وإخوتنا، رفاق وإخوة دربه النضالي التاريخي برحيله، الذي سنفتقده في كل مواطن الكفاح، وحيثما احتجنا للكلمة الجامعة.