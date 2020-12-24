شؤون فلسطينية

مرسوم رئاسي بتعيين محمد مناصرة نائباً لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية

مرسوم رئاسي بتعيين محمد مناصرة نائباً لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية
محمد مناصرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، أن الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أصدر مرسوماً رئاسياً، بتعيين محمد مناصرة نائباً لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية، بناء على تنسيب مجلس الوزراء. 

وعبر محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا عن عميق تقديره للسيد الرئيس على هذا القرار، ودعمه ورعايته لسلطة النقد والجهاز المصرفي، بصفته القائد الأول والراعي الأساسي لمسيرة الشعب الفلسطيني، والأب الروحي لكل إنجاز تحققه المؤسسات الفلسطينية ومن ضمنها سلطة النقد، وتمنى للسيد محمد مناصرة التوفيق في عمله، استمراراً لمسيرته المهنية الناجحة وخبرته المتخصصة في العمل المصرفي.

جدير بالذكر أن مناصرة يعمل في سلطة النقد الفلسطينية منذ منتصف العام 1998، وخلال الاثنتين وعشرين عاما شغل عدة وظائف متخصصة في مجال الرقابة المصرفية منها عشر سنوات على الأقل في وظائف إشرافية عليا أهمها، المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة منذ بداية العام 2020، مدير دائرة الرقابة والتفتيش منذ منتصف العام 2018، مدير دائرة العمليات النقدية والاستثمار منذ بداية العام 2017، مستشار محافظ سلطة النقد في العديد من المشاريع أهمها إنشاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، نائب مدير دائرة الرقابة والتفتيش ورئيس قسم الرقابة والتفتيش على المصارف كما كان مسؤولا عن إنجاز العديد من المشاريع في سلطة النقد خلال فترة العمل.

وعلى صعيد التطوير المؤسسي، فهو عضو في عدة لجان هامة في داخل سلطة النقد مسؤولة عن رسم السياسات وإصدار التعليمات والتراخيص، بالإضافة إلى تمثيل سلطة النقد حاليا في العديد من مجالس الإدارة واللجان على الصعيد المحلي والعربي والإقليمي ومن أهمها، عضو مجلس إدارة في هيئة سوق رأس المال ورئيس لجنة التدقيق والمخاطر، عضو مجلس مهنة تدقيق الحسابات وعضو لجنتي الترخيص والمزاولة، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عضو الفريق الوطني لتجسيد الدولة وممثل سلطة النقد في صندوق النقد العربي، ولجنة الرقابة المصرفية.

كما كان له عضويات سابقة في مجال إدارة العديد من المؤسسات منها نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى خلال الفترة من العام 2009 ولغاية العام 2015، عضو مجلس إدارة- رئيس لجنة التدقيق والمخاطر/ ممثل إدارة مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى في شركة التكافل للتامين منذ العام 2011 ولغاية شهر 5/2016، ممثل سلطة النقد في مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا حتى نهاية العام 2012، ممثل سلطة النقد في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين حتى نهاية العام 2012.

يعتبر مناصرة خبيرا متخصصا في عدة مواضيع مصرفية ومالية، فقد ساهم كمحاضر في العديد من الدورات التدريبية سواء في المعهد المصرفي أو في الجامعات الفلسطينية في مواضيع متعددة مثل الرقابة المبنية على المخاطر، دبلوم التأهيل المصرفي، المبادئ الأساسية للرقابة الفعالة، معالجة الديون المتعثرة، الصحافة الاقتصادية بين الواقع والمأمول، البيئة الرقابية والتنظيمية لعمل المصارف في فلسطين، الرقابة المصرفية ومعايير تقييم الأداء، أدوات وأساليب تحليل البيانات والمعلومات، مخاطر السوق وآليات تقييمها، تصميم فحص الجهد وآليات الاحتساب وتطبيقات بازل II.

مناصرة في المرحلة الأخيرة للحصول على شهادة الدكتوراه في التمويل الإسلامي، جامعة الجنان، لبنان، وهو حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة، من جامعة القدس أبو ديس عام 2001، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة والتمويل من جامعة الخليل عام 1997.

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