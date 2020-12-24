الخليل: مستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون ويسرقونها شرق يطا

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اقتلع مستوطنون اليوم الخميس، عشرات أشجار الزيتون في منطقة تواني، شرق يطا بالقرب من مستوطنة (ماعون).



وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، بأن مستوطنين اقدموا على اقتلاع أشجار زيتون من جذورها في منطقة تواني تقدر بـ 35 شجرة وسرقتها، وتعود ملكية الأشجار لعائلة العريني.



يشار إلى أنها ليس المرة الأولى التي يقدم فيها المستوطنون على اقتلاع أشجار الزيتون من جذورها لغراستها في المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين.