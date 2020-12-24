"الديمقراطية": ملوح لعب دوراً بارزاً بالتقارب والتنسيق بين الجبهتين الديمقراطية والشعبية





وأكدت في السياق، أن ما كرس له الراحل الكبير حياته الحافلة بالنضال، سوف يبقى عهداَ على الحركة الوطنية الفلسطينية، في النضال من أجل الفوز بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، في العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بياناً، اليوم في 24/12/2020، أعلنت فيها حزنها الشديد على رحيل المناضل الوطني الكبير الرفيق عبد الرحيم ملوح، نائب الأمين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية.وقالت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: لقد شكل الراحل حالة سياسية، تركت آثارها في أعمال اللجنة التنفيذية، خاصة في ظل التنسيق المشترك مع ممثلي الجبهة الديمقراطية فيها، كما لعب دوراً مهماً في إحداث التقارب والتنسيق بين الجبهتين، فضلاً عن دوره القيادي في منصبه نائباً للأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.وتقدمت الجبهة بالتعازي الحارة وأصدق المشاعر إلى عائلة الراحل الكبير وإلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قيادة وقاعدة، وإلى مؤسسة اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني، وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني، برحيل الرفيق والصديق المناضل عبد الرحيم ملوح.