شؤون فلسطينية

مجدلاني يبحث سبل التعاون مع المدير الإقليمي لـِ المؤسسة القانونية الدولية (ILF)

مجدلاني يبحث سبل التعاون مع المدير الإقليمي لـِ المؤسسة القانونية الدولية (ILF)
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، في مكتبه برام الله اليوم، المدير الاقليمي للمؤسسة القانونية الدولية (ILF) غدنفر كمنجي، والمنسقة القانونية لمنطقة الجنوب سعاد جعوان، والمنسق القانوني لمنطقة الشمال نائل غنام، ورامي شعيب مدير العمليات الاستراتيجية، بحضور أكرم الحافي الوكيل المساعد لشؤون المحافظات الجنوبية، وعاصم خميس مدير عام  شؤون الأسرة

يأتي ذلك، من أجل بحث سبل التعاون والتنسيق في متابعة برامج حماية الأحداث والمساعدة القانونية، وبهدف تنسيق الجهود المشتركة التي تساهم في تحسين واقع حقوق الأطفال في فلسطين.

وقال مجدلاني: إن حماية ورعاية الأحداث في فلسطين ترتكز على مبدأ العدالة واتخاذ أفضل السبل والتدابير التي من شأنها أن تراعي مصالح الأحداث الفضلى ووقايتهم من خطر الجنوح وتوفر بيئة حامية وداعمة لهم، لأغراض النهوض بخدمات الوزارة وتطوير برامجها في مجالات حماية الفئات الضعيفة والمهمشة.

وشدد على أهمية النهوض بواقع أطفال فلسطين في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي يعيشونها لا سيما ممارسات الاحتلال القمعية والتعسفية والانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضدد الأطفال، والتي تحرمهم من التمتع بحقوقهم التي أقرتها كافة المواثيق والأعراف الدولية وفي مقدمتها حقهم في حياة آمنة.

وأكد مجدلاني على أهمية تنظيم العمل مع كافة المؤسسات والشركاء إيماناً بالعمل المؤسسي وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية والاجتماعية، وحرصاً عل تطوير كل أشكال الشراكة مع المؤسسات الأهلية المحلية والدولية، وأشار إلى أن الوزارة ماضية في العمل على تطوير نظام التحويل الوطني، وتطوير مراكز لإيواء الأحداث في مناطق الشمال والجنوب، بهدف توفير بيئة قانونية وتشريعية ناظمة لحماية ورعاية الأطفال.

من جانبه، أكد كمنجي على أهمية التعاون والشراكة بين الوزراة والمؤسسة القانونية الدولية، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة التنمية على كافة الأصعدة، وقدم تعريفاً موجزاً عن المؤسسة القانونية الدولية وطبيعة عملها وتدخلاتها القانونية، واستعرض دور المؤسسة في المساعدة القانونية وبرنامج تمثيل الموكلين الذي تقوم به، وأهم الأنشطة التي تم تنفيذها.


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