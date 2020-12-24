شؤون فلسطينية

الصحة الفلسطينية: نحذر من إمكانية إصابة مواطنين بالسلالة الجديدة من فيروس (كورونا)

الصحة الفلسطينية: نحذر من إمكانية إصابة مواطنين بالسلالة الجديدة من فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
حذر عضو لجنة الطوارئ في وزارة الصحة، أسامة النجار، من إمكانية إصابة مواطنين بالسلالة الجديدة من فيروس (كورونا) وخاصة بعد اكتشاف عدة حالات في إسرائيل.

وقال النجار في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الخميس: إنه لا يوجد في فلسطين المواد اللازمة لفحص وتشخيص هذه الطفرة، وتتواصل الوزارة مع جهات دولية، ومنها منظمة الصحة العالمية؛ للحصول على المواد اللازمة لإجراء الفحوصات على الطفرة الجديدة.

وأضاف النجار، أن الوزارة، ومنذ اليوم الأول الذي أعلنت فيه بريطانيا عن اكتشاف حالات إصابة بالطفرة الجديدة من فيروس (كورونا)، تسعي لإيجاد الوسيلة التي يتم من خلالها الكشف عن حالات تظهر عليها أعراض مغايرة لفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة لاحتمالية وصولها إلى الضفة.

وحول الوضع الوبائي الراهن، أوضح النجار، أن المؤشرات ما زالت خطيرة، وتؤشر إلى أننا ما زلنا في وسط الجائحة والوضع يسير نحو الأسوأ، معتقداً أن نسبة الإصابات في ارتفاع مستمر، ما يتطلب الحذر الشديد، والتشدد أكثر في تطبيق إجراءات الوقاية والحماية.

وتابع النجار: إن تسجيل الإصابات بصورة أقل من السابق، ليس معيارنا في قياس الحالة الوبائية، ولا تعني أن هناك انخفاضاً لأنه ربما يكون بسبب عدم إجراء المواطنين للفحوص، والمطلوب الحذر من أي انخفاضات، وهو ما يدفعنا إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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