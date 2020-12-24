حنا عيسى: الاستيطان ينهش جسد المدن والقرى الفلسطينية ليقطع أوصالها ويشتت ساكنيها

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، د. حنا عيسى، الاستيطان سرطاناً خطيراً، يستشري في الضفة الغربية، بما فيها العاصمة القدس المحتلة.



وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "الاستيطان ينهش جسد المدن والقرى الفلسطينية ليقطع أوصالها ويشتت ساكنيها، والضفة الغربية أصبحت مقسمة وباتت أشبه بمدن صغيرة منفصلة بالمئات من التجمعات والبؤر الاستيطانية التي تتمركز على الجبال والتلال، محولةً حلم الدولة الفلسطينية الى سراب".



وأضاف: "الاستيطان بالقدس المحتلة رواية أخرى، فالتجمعات الاستيطانية تجاور البيوت العربية، وتحيط المدينة من جميع جوانبها لتكبلها وتحاصرها وتجعلها بمنأى عن محيطها العربي، وتصادر ما تبقى من أراضيها، وتهجر سكانها وقاطنيها، لتتحول المدينة المقدسة مهبط الديانات ومركز السلام الى مدينة يهودية تضم الاف من المستوطنين المتطرفين المتربصين بعروبة القدس وحضارتها".



وتابع عيسى: "لخطورة الاستيطان ودوره في سرقة الارض العربية الفلسطينية وتهويدها، وعزل المدن الفلسطينية ومحاصرة المدينة المقدسة، لا بد من رص الصفوف، ووضع جدول عملي واضح لمقاومة سرطان الاستيطان والتخفيف من اثاره، ومحاربة المخططات الاسرائيلية لتهويد الارض وسرقة التاريخ، للحفاظ على ما تبقى من عروبة القدس".



وطالب الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، بوضع العالم أجمع بما تقوم به دولة الاحتلال الاسرائيلي من سرقة للأراضي واقامة للتجمعات الاستيطانية وتوطين الاف المستوطنين على حساب الفلسطينيين واراضيهم وحقوقهم. وبإثارة قضية الاستيطان في المحافل العربية والدولية، وابراز الحقائق مدعمة بالوثائق والارقام والصور والخرائط، لإدانة الاحتلال وتعرية مخططاته ضد الفلسطينيين واراضيهم.



وشدد عيسى على ضرورة تشبث الفلسطيني بأرضه وعدم الابتعاد عنها أو تركها، والاهتمام بها واستغلالها من خلال البناء او اقامة المشاريع الزراعية والاقتصادية حتى لا تكون فارغة تنال منها اطماع المتطرفين والمستوطنين، والعمل على نشر الوعي والثقافة داخل المجتمع الفلسطيني بخطورة الاستيطان واثاره ونتائجه المدمرة، وكيفية مقاومته والحد منه، من خلال عقد الندوات والمحاضرات وورش العمل في المدارس والجامعات والكليات والنوادي، والعمل على إعداد نشرات وكتب توعويه حول الاستيطان في الاراضي الفلسطينية وطرق الحد منه وتوزيعها على الفلسطينيين المتوقع سرقة اراضيهم واقامة مستوطنات عليها.



وأكد عيسى بأهمية استغلال التلال وأعالي الجبال في الضفة الغربية، واقامة المشاريع عليها حتى لا تكون عرضة للسلب والاستيطان.