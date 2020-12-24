عاجل

  • الكرملين: نؤكد من جديد أنه لا علاقة لروسيا بهجمات القرصنة الإلكترونية على الولايات المتحدة

  • الرئاسة الفرنسية تعلن أن ماكرون لم يعد يعاني من عوارض فيروس (كورونا) وخرج من العزل

  • الإيليزيه: الرئيس الفرنسي لم يعد يعاني من أعراض (كورونا) وينهي عزله اليوم

شؤون فلسطينية

حنا عيسى: الاستيطان ينهش جسد المدن والقرى الفلسطينية ليقطع أوصالها ويشتت ساكنيها

حنا عيسى: الاستيطان ينهش جسد المدن والقرى الفلسطينية ليقطع أوصالها ويشتت ساكنيها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، د. حنا عيسى، الاستيطان سرطاناً خطيراً، يستشري في الضفة الغربية، بما فيها العاصمة القدس المحتلة.

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "الاستيطان ينهش جسد المدن والقرى الفلسطينية ليقطع أوصالها ويشتت ساكنيها، والضفة الغربية أصبحت مقسمة وباتت أشبه بمدن صغيرة منفصلة بالمئات من التجمعات والبؤر الاستيطانية التي تتمركز على الجبال والتلال، محولةً حلم الدولة الفلسطينية الى سراب".

وأضاف: "الاستيطان بالقدس المحتلة رواية أخرى، فالتجمعات الاستيطانية تجاور البيوت العربية، وتحيط المدينة من جميع جوانبها لتكبلها وتحاصرها وتجعلها بمنأى عن محيطها العربي، وتصادر ما تبقى من أراضيها، وتهجر سكانها وقاطنيها، لتتحول المدينة المقدسة مهبط الديانات ومركز السلام الى مدينة يهودية تضم الاف من المستوطنين المتطرفين المتربصين بعروبة القدس وحضارتها".

وتابع عيسى: "لخطورة الاستيطان ودوره في سرقة الارض العربية الفلسطينية وتهويدها، وعزل المدن الفلسطينية ومحاصرة المدينة المقدسة، لا بد من رص الصفوف، ووضع جدول عملي واضح لمقاومة سرطان الاستيطان والتخفيف من اثاره، ومحاربة المخططات الاسرائيلية لتهويد الارض وسرقة التاريخ، للحفاظ على ما تبقى من عروبة القدس".

وطالب الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، بوضع العالم أجمع بما تقوم به دولة الاحتلال الاسرائيلي من سرقة للأراضي واقامة للتجمعات الاستيطانية وتوطين الاف المستوطنين على حساب الفلسطينيين واراضيهم وحقوقهم. وبإثارة قضية الاستيطان في المحافل العربية والدولية، وابراز الحقائق مدعمة بالوثائق والارقام والصور والخرائط، لإدانة الاحتلال وتعرية مخططاته ضد الفلسطينيين واراضيهم.

وشدد عيسى على ضرورة تشبث الفلسطيني بأرضه وعدم الابتعاد عنها أو تركها، والاهتمام بها واستغلالها من خلال البناء او اقامة المشاريع الزراعية والاقتصادية حتى لا تكون فارغة تنال منها اطماع المتطرفين والمستوطنين، والعمل على نشر الوعي والثقافة داخل المجتمع الفلسطيني بخطورة الاستيطان واثاره ونتائجه المدمرة، وكيفية مقاومته والحد منه، من خلال عقد الندوات والمحاضرات وورش العمل في المدارس والجامعات والكليات والنوادي، والعمل على إعداد نشرات وكتب توعويه حول الاستيطان في الاراضي الفلسطينية وطرق الحد منه وتوزيعها على الفلسطينيين المتوقع سرقة اراضيهم واقامة مستوطنات عليها.

وأكد عيسى بأهمية استغلال التلال وأعالي الجبال في الضفة الغربية، واقامة المشاريع عليها حتى لا تكون عرضة للسلب والاستيطان.

أخبار ذات صلة

المسحال: أعطينا إدارة (أونروا) عدة أيام لتوفير المبلغ المالي بدل صرف رواتب منقوصة

المسحال: أعطينا إدارة (أونروا) عدة أيام لتوفير المبلغ المالي بدل صرف رواتب منقوصة

&#34;الداخلية&#34; بغزة: نحن أمام عدة خيارات ونتوقع نتائج إيجابية من قرار إغلاق اليومين

"الداخلية" بغزة: نحن أمام عدة خيارات ونتوقع نتائج إيجابية من قرار إغلاق اليومين

جنين: حالة وفاة و94 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: حالة وفاة و94 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الرجوب: عقد المجلس المركزي ليس بديلاً عن المصالحة

الرجوب: عقد المجلس المركزي ليس بديلاً عن المصالحة

&#34;العمل&#34;: جاهزون لدعم المبادرات الشبابية الريادية بهدف القضاء على البطالة

"العمل": جاهزون لدعم المبادرات الشبابية الريادية بهدف القضاء على البطالة

الخضري: مليار ونصف خسائر غزة خلال عام 2020 بسبب الحصار الإسرائيلي

الخضري: مليار ونصف خسائر غزة خلال عام 2020 بسبب الحصار الإسرائيلي

&#34;الشعبية&#34; تنعى عبد الرحيم ملوح نائب أمينها العام السابق

"الشعبية" تنعى عبد الرحيم ملوح نائب أمينها العام السابق

الصحة بغزة: تسجيل 9 حالات وفاة و806 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل 9 حالات وفاة و806 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

حنا عيسى: الاستيطان ينهش جسد المدن والقرى الفلسطينية ليقطع أوصالها ويشتت ساكنيها

حنا عيسى: الاستيطان ينهش جسد المدن والقرى الفلسطينية ليقطع أوصالها ويشتت ساكنيها

جنين: حالة وفاة و94 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: حالة وفاة و94 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

&#34;العمل&#34;: جاهزون لدعم المبادرات الشبابية الريادية بهدف القضاء على البطالة

"العمل": جاهزون لدعم المبادرات الشبابية الريادية بهدف القضاء على البطالة

الخضري: مليار ونصف خسائر غزة خلال عام 2020 بسبب الحصار الإسرائيلي

الخضري: مليار ونصف خسائر غزة خلال عام 2020 بسبب الحصار الإسرائيلي

&#34;الشعبية&#34; تنعى عبد الرحيم ملوح نائب أمينها العام السابق

"الشعبية" تنعى عبد الرحيم ملوح نائب أمينها العام السابق

إصابة امرأة في اعتداء للمستوطنين في نابلس

إصابة امرأة في اعتداء للمستوطنين في نابلس

تعرف على أسعار الدجاج والخضروات والفواكه اليوم الخميس

تعرف على أسعار الدجاج والخضروات والفواكه اليوم الخميس

طالع أسعار الذهب في الأسواق اليوم الخميس

طالع أسعار الذهب في الأسواق اليوم الخميس

منوعات

شاهد: كيف ردت شكران مرتجى على صورة لها معدلة بالفوتوشوب

شاهد: كيف ردت شكران مرتجى على صورة لها معدلة بالفوتوشوب

شاهد: عائشة بن أحمد توضح حقيقة خلافها مع الفنانة درة

شاهد: عائشة بن أحمد توضح حقيقة خلافها مع الفنانة درة

بعد الانتقادات الموجهة له..ماجد المصري يرد على انتقادات رفضه لعمل بناته

بعد الانتقادات الموجهة له..ماجد المصري يرد على انتقادات رفضه لعمل بناته

يارا تَعد جمهورها بهدايا في عيد الميلاد

يارا تَعد جمهورها بهدايا في عيد الميلاد

حمو بيكا: &#34;أعاني من مرض نادر وعلاجي حقنة كل ثلاثة أشهر&#34;

حمو بيكا: "أعاني من مرض نادر وعلاجي حقنة كل ثلاثة أشهر"

ديمة بياعة عن زوجها: &#34;ومن الحب ما قتل&#34;

ديمة بياعة عن زوجها: "ومن الحب ما قتل"

شاهد: أحدث ظهور للأمير هاري وميغان ماركل

شاهد: أحدث ظهور للأمير هاري وميغان ماركل

شاهد: جمهور عمرو دياب يلومه لهذا السبب

شاهد: جمهور عمرو دياب يلومه لهذا السبب

شاهد: كندا علوش تتغزل بزوجها بكلمات رومانسية

شاهد: كندا علوش تتغزل بزوجها بكلمات رومانسية

بعد المتعبة..سمية الخشاب تقيم دعوى مؤخر ضد أحمد سعد

بعد المتعبة..سمية الخشاب تقيم دعوى مؤخر ضد أحمد سعد

عربي

وزيرة الصحة المصرية: منحنى الإصابات بفيروس (كورونا) بدأ بالتصاعد منذ 31 أكتوبر

وزيرة الصحة المصرية: منحنى الإصابات بفيروس (كورونا) بدأ بالتصاعد منذ 31 أكتوبر

الأردن: مجلس النواب يختار بالتوافق لجنة فلسطين النيابية

الأردن: مجلس النواب يختار بالتوافق لجنة فلسطين النيابية

الأردن يواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الحريري: لبنان ينهار سريعاً ويجب الإسراع في تشكيل الحكومة

الحريري: لبنان ينهار سريعاً ويجب الإسراع في تشكيل الحكومة