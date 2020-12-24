المسحال: أعطينا إدارة (أونروا) عدة أيام لتوفير المبلغ المالي بدل صرف رواتب منقوصة

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمير المسحال، رئيس اتحاد الموظفين في وكالة (أونروا): إنهم أعطوا إدارة (أونروا) عدة أيام؛ لتوفير المبلغ المالي المطلوب، مع إصرار جميع الاتحادات على عدم صرف رواتب منقوصة، مضيفًا: "لا نريد الوصول لسياسة جديدة يتم انتهاجها فيما بعد".



وذكر المسحال لإذاعة (الأقصى) أنه لا زالت موازنة عام 2020 تعاني من عجز مالي يزيد عن 80 مليون دولار، وحتى اللحظة لا توجد معلومات عن اعتماد موازنة عام 2021 وضخ أموال، تغطي الربع الأول من العام المقبل.