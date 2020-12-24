"الداخلية" بغزة: نحن أمام عدة خيارات ونتوقع نتائج إيجابية من قرار إغلاق اليومين

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غزة - دنيا الوطن

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الخميس، أننا "أمام الأسبوع الثالث من الإغلاق يومي الجمعة والسبت والأجهزة الشرطية والأمنية، تقوم بالترتيبات اللازمة لمنع الازدحام اليوم".



وأضافت على لسان المتحدث باسمها، إياد البزم، في تصريح لإذاعة (القدس): بأن قرار الإغلاق ليومي الجمعة والسبت، لم يكن الوحيد، مشيراً إلى أن "هناك تعطيلاً للمدارس وإغلاقاً للجامعات ومنع بيوت العزاء والأفراح، لذلك نتوقع نتائج إيجابية في الفترة المقبلة".



وشدد البزم على أن هناك تقييماً مستمراً لجدوى هذه الاجراءات والإغلاقات، و"نحن أمام عدة خيارات إما تمديد الإغلاق أو الدخول في إجراءات جديدة".



وأكد المتحدث باسم "الداخلية" بغزة، أن عناصر الشرطة تواجه صعوبة في التعامل مع كبار السن والمرضى ممن يتقاضون مخصصات التنمية الاجتماعية في هذه الأثناء، مناشداً هذه الفئات بعدم التجمهر والازدحام، خوفاً على حياتهم.



وأضاف: نتابع بقلق تطورات فيروس (كورونا) عالمياً، ونتابع مع وزارة الصحة، التي تجري تقييماً مستمراً لهذا التطور، خاصة مع ظهور طفرة جديدة من الفيروس.



وأكد البزم، أننا أمام أسابيع من ذروة انتشار الفيروس، وهذا الأمر يضعنا أمام تحدٍ كبير، ما يُلزمنا باتخاذ إجراءات أكثر صرامة.



وتابع: وزارة الداخلية تتابع كافة البيوت التي تخضع للحجر المنزلي، وأي مواطن لا يلتزم بالحجر، سيتم نقله للحجر الإلزامي، مشيراً إلى أن كافة المخالفين لإجراءات الوقاية، وقرار الإغلاق سيتم توقيفهم لـ 48 ساعة، وفي حال تكرار نفس المخالفين، سيتم توقيفهم لفترة أطول.