جنين: حالة وفاة و94 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة في المحافظة منذ بدء الجائحة، إلى 105 حالات.



وفي تحديث الحالة الوبائية خلال الساعات الـ 24 الماضية، فقد سجلت 94 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 341 حالة شفاء، وبذلك ينخفض عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 1401.