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قطر تُوجه رسالة عاجلة لمجلس الأمن بشأن اختراق مقاتلات بحرينية أجواءها

قطر تُوجه رسالة عاجلة لمجلس الأمن بشأن اختراق مقاتلات بحرينية أجواءها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أبلغت دولة قطر، مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، عن خروقات جوية من قبل أربع طائرات مقاتلة بحرينية، اخترقت الأجواء القطرية، في يوم الأربعاء الموافق 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

ووجهت قطر إلى الأمين العام، رسالة تضمنت إخطاراً رسمياً من قبل حكومة دولة قطر، باختراق الطائرات العسكرية البحرينية للمجال الجوي لدولة قطر، فوق المياه الإقليمية القطرية.

وعبرت الرسالة عن استنكار دولة قطر بشدة، لهذه الخروقات، بوصفها انتهاكاً لسيادتها وسلامتها الإقليمية وأمنها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

وأشارت إلى أن هذه الخروقات، تتعارض بشكل صارخ مع التزامات مملكة البحرين بموجب القانون الدولي، وأن هذه الخروقات تعتبر تصعيداً، يرفع من حدة التوتر في المنطقة، الذي ساهمت البحرين في زيادته من خلال اشتراكها في الحصار الجائر والإجراءات الأحادية غير القانونية وغير المبررة على دولة قطر.

ونوهت الرسالة إلى أن هذه الخروقات، هي ليست الأولى التي تقوم بها طائرات عسكرية بحرينية لأجواء دولة قطر، وشددت على أن تكرار هذه الحوادث، يدل على استهتار بالالتزامات الدولية من جانب مملكة البحرين، لا يمكن السكوت عليه.

ودعت قطر البحرين إلى الامتناع عن هذه الأعمال الاستفزازية وغير المسؤولة، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وأحكام محكمة العدل الدولية.

وناشدت قطر في الرسالة، الأمم المتحدة، باتخاذ ما يلزم وفق أحكام الميثاق؛ لوضع حد لهذه الانتهاكات البحرينية من أجل الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين.

وفي الختام، أكدت الرسالة حرص حكومة قطر على علاقات حسن الجوار، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس مع احتفاظها بحقها الكامل بالرد على أي انتهاكات، انسجاماً مع حقها السيادي المشروع، وأنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي، وفقاً لأحكام القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

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