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دولي

نتنياهو يُواصل الانهيار في استطلاعات الرأي وساعر يتقدم أكثر

نتنياهو يُواصل الانهيار في استطلاعات الرأي وساعر يتقدم أكثر
رام الله - دنيا الوطن
أشارت نتائج آخر استطلاع رأي جديد في إسرائيل، إلى أن حزب (ليكود) الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، في انهيار متواصل، وسيفقد الكثير من الأصوات في الانتخابات المقررة في آذار/ مارس المقبل.

ووفق استطلاع إذاعة (103Fm) فإنه لو جرت انتخابات اليوم، سيحصل (ليكود) على 25 مقعدًا، فيما حزب جدعون ساعر سيصل إلى 22 مقعدًا، بينما حزب (يوجد مستقبل) سيحصل على 15.

أما حزب (يمينا) بزعامة نفتالي بينت سيصل إلى 15 مقعدًا، والقائمة المشتركة 11، فيما حزب (شاس) يمكنه حصد 8 مقاعد.

وسيحصل حزب (يهدوت هتوراة) في الاستطلاع على 7 مقاعد، وحزب (إسرائيل بيتنيو) بزعامة أفيغدور ليبرمان، سيحصل أيضًا على 7 مقاعد، بينما حزب (ميرتس) 6 مقاعد، وحزب (أزرق أبيض) بقيادة بيني غانتس، سيحصد 4 مقاعد فقط.

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