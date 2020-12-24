عاجل

  • الرئاسة الفرنسية تعلن أن ماكرون لم يعد يعاني من عوارض فيروس (كورونا) وخرج من العزل

  • الإيليزيه: الرئيس الفرنسي لم يعد يعاني من أعراض (كورونا) وينهي عزله اليوم

شؤون فلسطينية

الخضري: مليار ونصف خسائر غزة خلال عام 2020 بسبب الحصار الإسرائيلي

الخضري: مليار ونصف خسائر غزة خلال عام 2020 بسبب الحصار الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن خسائر قطاع غزة المباشرة وغير المباشرة، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي، بلغت نحو مليار ونصف المليار دولار خلال العام 2020.

وشدد الخضري في بيان صدر عنه اليوم الخميس، أن العام 2020 كان الأخطر على الإطلاق، وأن استمرار الحصار للعام الرابع عشر على التوالي، أوصل الحالة الإنسانية والصحية والاقتصادية لحالة كارثية صعبة، فيما زاد تفشي جائحة (كورونا) من تدهور الحالة الإنسانية المُنهكة أصلاً.

وبين الخضري، أن الحصار و(كورونا) يُهددان الأمن الغذائي لحوالي 70% من الأسر في غزة، فيما يعيش أكثر من 85% تحت خط الفقر، وارتفعت معدلات البطالة إلى ما نسبته 60%، مشيراً إلى أن أكثر من 350 ألف عامل مُعطل عن العمل.

وأشار إلى النقص الحاد في المستهلكات الطبية والأدوية وأجهزة التنفس، بما يُمثل عنصر ضغط شديد على حياة مليوني فلسطيني يعيشون في غزة.

وأشار إلى أن 80% من المصانع في عداد المُغلق منذ بداية الحصار، فيما تراجع مُعدل الإنتاج في المصانع التي تعمل إلى 20%، بسبب الاحتلال والحصار، ومنع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة والاعتداءات وتقييد حركة الاستيراد والتصدير، فيما تدهور الوضع الاقتصادي لعمال المياومة وأصحاب المحال التجارية والورش.

وبين أن عشرات المحال التجارية والمؤسسات والشركات، أغلقت أبوابها خلال العام 2020 بسبب عدم قدرتها على العمل في ظل الجمود الاقتصادي والتراجع في مستويات الدخل والعملية الانتاجية تتراجع بشكل كبير جداً، مؤكداً أن ذلك كله شكل ضربة للاقتصاد الفلسطيني وضربة للأسر الفلسطينية.

ودعا الخضري، العالم الحر للتحرك السريع والعاجل في حراك "أخلاقي وإنساني وقانوني" لإنقاذ غزة والوقوف إلى جانبها، مشيراً إلى أن العالم يتحرك لمساعدة أي دولة انهار نظامها الصحي بسبب وباء (كورونا)، فيما يغمض عينه عما يحدث في غزة وما وصلت إليه الأمور.

وأشار إلى أن ما ينتظر غزة في العام الجديد 2021 في ضوء المعطيات الحالية، وفي حال استمرت الأوضاع الإنسانية والصحية والاقتصادية بهذا الشكل مع استمرار الحصار، لا يمكن تصوره أو تخيله.

وقال "على العالم ألا ينتظر ماذا ينتظر سكان غزة، بل أن يتحرك بشكل عاجل وقوي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".

وأكد الخضري على ضرورة رفع الحصار عن غزة لأن ذلك هو البوابة الرئيسية؛ لتجاوز الأزمات الخطيرة الراهنة، وهذا يتطلب جهداً دولياً، وخطة فلسطينية موحدة قادرة على تجاوز هذه الحالة الخطيرة، التي وصلت إليها الأوضاع الإنسانية.

أخبار ذات صلة

حنا عيسى: الاستيطان ينهش جسد المدن والقرى الفلسطينية ليقطع أوصالها ويشتت ساكنيها

حنا عيسى: الاستيطان ينهش جسد المدن والقرى الفلسطينية ليقطع أوصالها ويشتت ساكنيها

المسحال: أعطينا إدارة (أونروا) عدة أيام لتوفير المبلغ المالي بدل صرف رواتب منقوصة

المسحال: أعطينا إدارة (أونروا) عدة أيام لتوفير المبلغ المالي بدل صرف رواتب منقوصة

&#34;الداخلية&#34; بغزة: نحن أمام عدة خيارات ونتوقع نتائج إيجابية من قرار إغلاق اليومين

"الداخلية" بغزة: نحن أمام عدة خيارات ونتوقع نتائج إيجابية من قرار إغلاق اليومين

جنين: حالة وفاة و94 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: حالة وفاة و94 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الرجوب: عقد المجلس المركزي ليس بديلاً عن المصالحة

الرجوب: عقد المجلس المركزي ليس بديلاً عن المصالحة

&#34;العمل&#34;: جاهزون لدعم المبادرات الشبابية الريادية بهدف القضاء على البطالة

"العمل": جاهزون لدعم المبادرات الشبابية الريادية بهدف القضاء على البطالة

&#34;الشعبية&#34; تنعى عبد الرحيم ملوح نائب أمينها العام السابق

"الشعبية" تنعى عبد الرحيم ملوح نائب أمينها العام السابق

الصحة بغزة: تسجيل 9 حالات وفاة و806 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل 9 حالات وفاة و806 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

حنا عيسى: الاستيطان ينهش جسد المدن والقرى الفلسطينية ليقطع أوصالها ويشتت ساكنيها

حنا عيسى: الاستيطان ينهش جسد المدن والقرى الفلسطينية ليقطع أوصالها ويشتت ساكنيها

جنين: حالة وفاة و94 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: حالة وفاة و94 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

&#34;العمل&#34;: جاهزون لدعم المبادرات الشبابية الريادية بهدف القضاء على البطالة

"العمل": جاهزون لدعم المبادرات الشبابية الريادية بهدف القضاء على البطالة

الخضري: مليار ونصف خسائر غزة خلال عام 2020 بسبب الحصار الإسرائيلي

الخضري: مليار ونصف خسائر غزة خلال عام 2020 بسبب الحصار الإسرائيلي

&#34;الشعبية&#34; تنعى عبد الرحيم ملوح نائب أمينها العام السابق

"الشعبية" تنعى عبد الرحيم ملوح نائب أمينها العام السابق

إصابة امرأة في اعتداء للمستوطنين في نابلس

إصابة امرأة في اعتداء للمستوطنين في نابلس

تعرف على أسعار الدجاج والخضروات والفواكه اليوم الخميس

تعرف على أسعار الدجاج والخضروات والفواكه اليوم الخميس

طالع أسعار الذهب في الأسواق اليوم الخميس

طالع أسعار الذهب في الأسواق اليوم الخميس

منوعات

شاهد: كيف ردت شكران مرتجى على صورة لها معدلة بالفوتوشوب

شاهد: كيف ردت شكران مرتجى على صورة لها معدلة بالفوتوشوب

شاهد: عائشة بن أحمد توضح حقيقة خلافها مع الفنانة درة

شاهد: عائشة بن أحمد توضح حقيقة خلافها مع الفنانة درة

بعد الانتقادات الموجهة له..ماجد المصري يرد على انتقادات رفضه لعمل بناته

بعد الانتقادات الموجهة له..ماجد المصري يرد على انتقادات رفضه لعمل بناته

يارا تَعد جمهورها بهدايا في عيد الميلاد

يارا تَعد جمهورها بهدايا في عيد الميلاد

حمو بيكا: &#34;أعاني من مرض نادر وعلاجي حقنة كل ثلاثة أشهر&#34;

حمو بيكا: "أعاني من مرض نادر وعلاجي حقنة كل ثلاثة أشهر"

ديمة بياعة عن زوجها: &#34;ومن الحب ما قتل&#34;

ديمة بياعة عن زوجها: "ومن الحب ما قتل"

شاهد: أحدث ظهور للأمير هاري وميغان ماركل

شاهد: أحدث ظهور للأمير هاري وميغان ماركل

شاهد: جمهور عمرو دياب يلومه لهذا السبب

شاهد: جمهور عمرو دياب يلومه لهذا السبب

شاهد: كندا علوش تتغزل بزوجها بكلمات رومانسية

شاهد: كندا علوش تتغزل بزوجها بكلمات رومانسية

بعد المتعبة..سمية الخشاب تقيم دعوى مؤخر ضد أحمد سعد

بعد المتعبة..سمية الخشاب تقيم دعوى مؤخر ضد أحمد سعد

عربي

وزيرة الصحة المصرية: منحنى الإصابات بفيروس (كورونا) بدأ بالتصاعد منذ 31 أكتوبر

وزيرة الصحة المصرية: منحنى الإصابات بفيروس (كورونا) بدأ بالتصاعد منذ 31 أكتوبر

الأردن: مجلس النواب يختار بالتوافق لجنة فلسطين النيابية

الأردن: مجلس النواب يختار بالتوافق لجنة فلسطين النيابية

الأردن يواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الحريري: لبنان ينهار سريعاً ويجب الإسراع في تشكيل الحكومة

الحريري: لبنان ينهار سريعاً ويجب الإسراع في تشكيل الحكومة