الصحة بغزة: تسجيل 9 حالات وفاة و806 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، تسجيل 9 حالة وفاة، و806 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد إجراء 2526 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى تعافي 665 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 36063 إصابة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 9981 حالة.



وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المتعافين، بلغ 25778 حالة، وإجمالي الوفيات 304 حالات وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 318 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 197 حالة.