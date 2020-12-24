دولي

الصحة العالمية: شرق المتوسط تجاوز الموجة الثانية لوباء (كورونا)

الصحة العالمية: شرق المتوسط تجاوز الموجة الثانية لوباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري: إنه يمكن القول، إن المنطقة قد تخطت الموجة الثانية من وباء (كوفيد- 19)، وفقاً لبيانات أظهرت انخفاضاً في أعداد الإصابات والوفيات في معظم دول الإقليم.

 وذكر المنظري في اجتماع عبر الفيديو للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "حسب البيانات لاحظنا انخفاضاً في أعداد الإصابات والوفيات في معظم دول الإقليم، بالتالي يمكن القول: إننا تخطينا الموجة الثانية".

ورغم ذلك، أكد المنظري على ضرورة توخي الحذر "حتى نتمكن من الاستمرار في هذا الانخفاض"، مشيراً إلى أن "فئة الشباب حالياً من الفئات، التي يتم تسجيل إصابات كثيرة بينها، ويعود ذلك لأسباب منها فتح المجالات وفتح المدارس".

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