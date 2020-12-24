إصابة امرأة في اعتداء للمستوطنين في نابلس

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

تعرضت امرأة لحالة إغماء، الليلة الماضية، إثر محاولة المستوطنين، اقتحام منزلها في قرية جالود شرق نابلس، قبل أن يتم ملاحقتهم من قبل الأهالي.



وفي التفاصيل، أصيبت امرأة بالإغماء، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، خلال محاولة المستوطنين، اقتحام منزلها في قرية جالود، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وتصدى عشرات المواطنين من أهالي قرية جالود، لاعتداءات المستوطنين للمرة الثانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولاحقوهم داخل شوارع القرية.



