صفعة جديدة لنتنياهو.. "زئيف إلكين" يلتحق بساعر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير التعليم العالي في الحكومة الإسرائيلية، زئيف إلكين، انضمامه إلى حزب جدعون ساعر الجديد (تيكفا حدشا)، (أمل جديد)، وقدم استقالته من حكومة نتنياهو.



وشن إلكين هجومًا حادًا على نتنياهو، معتبرًا أن مصلحته الخاصة اختلطت مع المصالح الوطنية؛ وأنه جر "إسرائيل" إلى أكثر من معركة انتخابية لضمان السيطرة على لجنة التعيينات، في محاولة للسيطرة على الجهاز القضائي، بينما يحاكم بقضايا فساد.



وأعلن ساعر في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، انشقاقه عن حزب (ليكود) وتأسيس حزب جديد لإنهاء حكم نتنياهو، الذي اعتبر أنه لم يعد يمثل اليمين، ولاحقاً، قدم استقالته من (كنيست).