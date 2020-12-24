مستوطنون يهاجمون مركبات ومنازل المواطنين جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم عشرات المستوطنين، الليلة الماضية، مركبات المواطنين بالحجارة قرب بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس.



وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، بأن مستوطني (معالي ليڤونة) هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة في منطقة وادي علي، القريبة من قرية اللبن الشرقية.



وأضاف دغلس، أن بعض المركبات تعرضت لأضرار مادية، نتيجة استهدافها من قبل المستوطنين، كما هاجموا منازل المواطنين في جالود جنوب نابلس.



وقال دغلس: إن مجموعة من المستوطنين، هاجمت منازل المواطنين في الحي الشرقي لجالود، وقامت بتكسير سيارتين، وحاولت اقتحام عدة منازل.



وأضاف أن امرأة تعرضت لحالة إغماء، وتم نقلها إلى المستشفى، خلال محاولة المستوطنين اقتحام منزلها، قبل أن يتم ملاحقتهم من قبل الأهالي.