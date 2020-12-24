شؤون فلسطينية

‎الكنائس المسيحية الغربية تبدأ احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد

‎الكنائس المسيحية الغربية تبدأ احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد
رام الله - دنيا الوطن
تبدأ الكنائس المسيحية، التي تسير حسب التقويم الغربي، اليوم الخميس، احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد، وفق اجراءات وقائية حسب البروتوكول الصحي المتبع.

ووفق وكالة (وفا) الرسمية، فستشهد ساحة المهد قمة الاحتفالات بوصول موكب البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا، الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وسيتم توجيه السلام عليه من قبل الشخصيات الرسمية، وفق الربوتوكول بدون اكتظاظ أو تجمع أو تدافع.

وتم على مداخل ساحة المهد، وضع حراسة مشددة للعمل على منع دخول أي شخص داخل حدود الساحة، بدون الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، من لبس الكمامة وتعقيم اليدين.

وبخصوص الفعاليات، أشارت بلدية بيت لحم إلى أنه لن يكون هناك أي فعاليات في ساحة المهد، وهناك بث مباشر لترانيم ميلادية من جوقات عالمية من المدن المتوأمة عبر صفحة البلدية على (فيسبوك)، على أن يقتصر قداس منتصف الليل، على رجال الدين فقط.

وقال رئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان: إن الميلاد يأتي هذا العام في وقت يعاني فيه العالم من انتشار جائحة (كورونا) التي تعرض حياة البشرية للخطر وتسبب بمعاناة وخسارة كبيرة لشعوب العالم.

بدوره، بين مدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد الحقوقي طارق الحاج، أنه سيكون هناك استنفار لأفراد الشرطة في المحافظة، إضافة إلى أفراد الاجهزة الأمنية الأخرى، من الساعة السادسة صباحاً حتى انتهاء قداس منتصف الليل، لتأمين وصول الموكب الاحتفالات.

وقال قائد مجموعة كشافة تراسنطة، المجموعة المنظمة لاحتفالات أعياد الميلاد، جورج قنواتي: إن 10 مجموعات، ستشارك في العروض، التي تتقدم دخول موكب البطريارك بتعداد (1200) كشاف، وهي: البابوية البنجالية، والنادي الأرثوذكسي العربي"بيت ساحور"، ودير اللاتين "بيت ساحور"، والكاثوليك العرب "القدس"، ومرشدات داعي "بين لحم"، والطليعة الأرثوذكسية "بيت لحم"، والنادي السرياني "بيت لحم"، ومرشدات السالزيان السادسة "بيت لحم"، وراهبات مار يوسف "بيت لحم"، وكشافة تراسنطة "بيت لحم".

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