شؤون فلسطينية

عياش يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد

عياش يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد
رام الله - دنيا الوطن
هنأ د. محمد عياش، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، الطوائف المسيحية، التي تسير حسب التقويم الغربي، بحلول أعياد الميلاد المجيدة.

وأكد في بيان صحفي صادر عن مكتبه في العاصمة الرومانية بوخارست بهذه المناسبة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن عيد الميلاد المجيد، هو دليل على التسامح والمحبة والمودة والتعايش
 والتآخي بين أبناء الشعب الواحد من مسلمين ومسيحيين، ويدل على عمق العلاقة الأخوية بينهما.

وقال عياش: "إن ميلاد المسيح، هو ميلاد المحبة والسلام، وحيث وجدت المحبة وجدت الحياة المشعة بالخير والبركة، وحينما فقدت المحبة ساد الشر والخطيئة"، مؤكداً على وحدة النسيج المجتمعي بين كافة الطوائف الدينية في فلسطين، والعيش معاً بسلام على أرض السلام.

وأوضح، أن العالم المسيحي، يحتفل في 25 من شهر كانون
الأول/ ديسمبر من كل عام، بعيد ميلاد سيدنا يسوع المسيح، حاملاً هذا التاريخ نموذجاً فريداً من نوعه، يدل على العمق الحضاري المنفتح، والمعبر عن روح فلسطين الحية، التي كانت ولاتزال وطناً للتعدد والتسامح الأصيل.

وتوجه في هذه المناسبة إلى المولى عز وجل، أن يجنب شعبنا وأمتنا العربية والأسلامية والعالم أجمع، وباء وجائحة (كورونا) وأن يوحد شعبنا، وأن يأتي العيد القادم والانقسام البغيض وراء ظهورنا، وأن يزول الاحتلال، ويحل السلام والعدل في أرض السلام، وأن يوفق الله قائدنا ورئيسنا، ورمز شرعيتنا (أبو مازن) لما فيه خير شعبنا وقضيتنا.

أخبار ذات صلة

تعرف على سعر الدولار اليوم مقابل الشيكل

تعرف على سعر الدولار اليوم مقابل الشيكل

استمرار تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي

استمرار تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي

اشتية يُعلق على الموقف التونسي بشأن التطبيع مع إسرائيل

اشتية يُعلق على الموقف التونسي بشأن التطبيع مع إسرائيل

وفاة القيادي البارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح

وفاة القيادي البارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح

&#34;الأشغال&#34; تُقدم ورقة بحثية حول واقع الإسكان في فلسطين

"الأشغال" تُقدم ورقة بحثية حول واقع الإسكان في فلسطين

صور: وقفة احتجاجية ضد تقليصات الوكالة ورفضاً لقراراتها شمال القطاع

صور: وقفة احتجاجية ضد تقليصات الوكالة ورفضاً لقراراتها شمال القطاع

&#34;كهرباء الخليل&#34; تشرع بتحويل الشبكة الكهربائية لأرضية بشارع (يونسكو) بتكلفة ثلاثة ملايين شيكل

"كهرباء الخليل" تشرع بتحويل الشبكة الكهربائية لأرضية بشارع (يونسكو) بتكلفة ثلاثة ملايين شيكل

نابلس: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب اللبن الشرقية

نابلس: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب اللبن الشرقية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

عياش يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد

عياش يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد

وفاة القيادي البارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح

وفاة القيادي البارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح

&#34;الأشغال&#34; تُقدم ورقة بحثية حول واقع الإسكان في فلسطين

"الأشغال" تُقدم ورقة بحثية حول واقع الإسكان في فلسطين

صور: وقفة احتجاجية ضد تقليصات الوكالة ورفضاً لقراراتها شمال القطاع

صور: وقفة احتجاجية ضد تقليصات الوكالة ورفضاً لقراراتها شمال القطاع

نابلس: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب اللبن الشرقية

نابلس: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب اللبن الشرقية

&#34;الصحة&#34; بغزة: 806 إصابات بفيروس (كورونا) ليوم الأربعاء

"الصحة" بغزة: 806 إصابات بفيروس (كورونا) ليوم الأربعاء

القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية في جنين

القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية في جنين

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة: فتح تحقيق بـ 387 قضية على مستوى محافظات القطاع

"النيابة العامة" بغزة: فتح تحقيق بـ 387 قضية على مستوى محافظات القطاع

منوعات

شاهد: كندا علوش تتغزل بزوجها بكلمات رومانسية

شاهد: كندا علوش تتغزل بزوجها بكلمات رومانسية

بعد المتعبة..سمية الخشاب تقيم دعوى مؤخر ضد أحمد سعد

بعد المتعبة..سمية الخشاب تقيم دعوى مؤخر ضد أحمد سعد

فنان خليجي&#34; تشوه وجهي ومرضت وزاد وزني بسبب الحسد&#34;

فنان خليجي" تشوه وجهي ومرضت وزاد وزني بسبب الحسد"

شاهد: الإبن الأصغر في مسلسل &#34;ألو جميل ألو هناء&#34; أصبح طبيبًا وسيمًا

شاهد: الإبن الأصغر في مسلسل "ألو جميل ألو هناء" أصبح طبيبًا وسيمًا

شاهد: إطلالة درة وزوجها الرومانسية التي تسرق الأضواء

شاهد: إطلالة درة وزوجها الرومانسية التي تسرق الأضواء

شاهد: هل يتزوج مروان خوري قريباً ؟

شاهد: هل يتزوج مروان خوري قريباً ؟

هيدي كرم &#34;عانيت من الفقر وبعت كل ما أملك&#34;

هيدي كرم "عانيت من الفقر وبعت كل ما أملك"

شاهد: بسنت شوقي تهاجم متابعيها بتعليق.. فما علاقة أبو هشيمة ؟

شاهد: بسنت شوقي تهاجم متابعيها بتعليق.. فما علاقة أبو هشيمة ؟

هند صبري تفاجئ جمهورها&#34; عايزة أتطلق&#34;

هند صبري تفاجئ جمهورها" عايزة أتطلق"

تعرف على فضائح زواجات الفنانين التي لم تكتمل

تعرف على فضائح زواجات الفنانين التي لم تكتمل

عربي

وزيرة الصحة المصرية: منحنى الإصابات بفيروس (كورونا) بدأ بالتصاعد منذ 31 أكتوبر

وزيرة الصحة المصرية: منحنى الإصابات بفيروس (كورونا) بدأ بالتصاعد منذ 31 أكتوبر

الأردن: مجلس النواب يختار بالتوافق لجنة فلسطين النيابية

الأردن: مجلس النواب يختار بالتوافق لجنة فلسطين النيابية

الأردن يواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الحريري: لبنان ينهار سريعاً ويجب الإسراع في تشكيل الحكومة

الحريري: لبنان ينهار سريعاً ويجب الإسراع في تشكيل الحكومة