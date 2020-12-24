دولي

كوشنر: نحن الإدارة الأمريكية الأكثر حبًا لإسرائيل

كوشنر: نحن الإدارة الأمريكية الأكثر حبًا لإسرائيل
جاريد كوشنر
رام الله - دنيا الوطن
أشار جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، كانت أكثر الحكومات والإدارات الأميركية الموالية لإسرائيل، وفعلت أكثر مما كان يتخيله لصالحها.

وقال كوشنر لصحيفة (إسرائيل هيوم): "نحن الإدارة الأمريكية الأكثر حبًا لإسرائيل، وأيضًا كنا أيضًا الإدارة الأكثر دعمًا للعالم العربي والإسلامي، لقد بنينا الثقة بالوقوف إلى جانب حلفائنا وشركائنا، وتمتع الرئيس ترامب بثقة شعوب المنطقة، وأعطانا القدرة على تعزيز المبادرات".

وتوقع كوشنر، أن يكون للمنطقة مستقبل وردي، مع تقارب الشعوب من بعضها البعض.

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