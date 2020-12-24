(حزب العدالة والتنمية) يرد على مطالبات إقالة "العثماني" بعد توقيعه على التطبيع مع إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

علق الأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية" في المغرب، عبد الإله بنكيران، على اتفاق التطبيع مع إسرائيل، مؤكداً أن حزبه يرفض التطبيع، وأعلن ذلك مراراً، في حين اعتبر أن اعتراف الإدارة الأمريكية بمغربية الصحراء "أمر بالغ الأهمية".



وأعرب بنكيران، وفق ما نقل عنه موقع (عربي 21)، عن رفضه مطالب إقالة سعد الدين العثماني، من منصبي رئيس الحكومة، وأمين عام الحزب، غداة توقيعه اتفاق التطبيع.



وذكر بنكيران: "أرفض مطالب إقالة العثماني، بعد توقيع الإعلان المشترك مع إسرائيل، لأن حزبه (العدالة والتنمية- مرجعية إسلامية) حزب مؤسسات، يجتمع في أوقات محددة، ويتخذ القرارات المناسبة".



وأضاف: "العدالة والتنمية المغربي، لا يمكن أن يخذل بلده، بخصوص قراراته الأخيرة حيال الصحراء، واستئناف العلاقات مع إسرائيل".