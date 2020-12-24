شؤون فلسطينية

استمرار تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي

استمرار تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي
رام الله - دنيا الوطن
يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو بارداً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2020/12/25: يكون الجو غائماً جزئياً بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية، وبارداً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2020/12/26: يكون الجو صافياً بوجه عام، وبارداً فوق المناطق الجبلية، بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2020/12/27: يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية، بارداً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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