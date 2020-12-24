ترمب يحذر إيران من عواقب مقتل أي أميركي في العراق

قوات أمريكية في العراق - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، فجر اليوم الخميس، إيران، من عواقب مقتل أي أميركي في العراق.



واتهم ترمب في تغريدة عبر (تويتر)، إيران بالوقوف وراء الهجمات على السفارة في العاصمة العراقية، قبل أيام، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



وقال ترمب: إن "سفارتنا ببغداد تعرضت لهجوم بصواريخ مصدرها إيران ونسمع أحاديث عن هجمات إضافية ضد أمريكيين في العراق".



وأضاف: "سأحمّل إيران المسؤولية في حال مقتل أي أمريكي وعليها أن تفكر مليا"، وفق تعبيره.