شؤون فلسطينية

الكتل النقابية للمعلمين تؤكد رفضها لأية إجراءات عقابية بحق أي معلم

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الكتل النقابية للمعلمين اليوم الأربعاء، بياناً، أكدت فيه رفضها لأية إجراءات عقابية بحق أي معلم أو معلمة على خلفية إضرابهم.

وأضافت في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: و"لتكن مرجعيتنا جميعا في ذلك وثيقة الاستقلال التي نصت وبوضوح على الحق المقدس بالتعبير عن الرأي".

وفيما يلي نص البيان:

أيها المعلمون الأفاضل

أيتها المعلمات الفاضلات

أيتها الورود التي يفوح أريجها في كلِّ مرافق الحياة وميادين العمل في الطبِّ والهندسة ومختلف الفنون ...على أيديكم يتتلمذ معلم الأجيال القادمة والطبيب والمهندس والقاضي والمحامي والقائد والفنان ....

يا من تزرعون العلم في أذهان طلابكم وتغرسون حب الوطن في أفئدتهم ، وبجهودكم يتقدم مجتمعنا الفلسطيني في شتى المجالات ، وها أنتم اليوم تواكبون عجلة التطور وتتحدون جائحة كورونا وتتابعون طلابكم عبر منصة تيمز بكل ما يعني ذلك من مشقة وجهد في سبيل المحافظة على العملية التربوية والتعليمية .

إننا في الكتل النقابية للمعلمين الموقعين على هذ البيان ونحن نهنئكم بيومكم الأغر يوم المعلم الفلسطيني ونقدِّم لكم ألف زهرة وزهرة ونحييكم على ما تبذلونه من جهد وما تقدمونه من عمل مضنٍ نوضِّح ما يلي :

أولا : نؤكد رفضنا لأية إجراءات عقابية بحق أي معلم أو معلمة على خلفية إضرابهم ولتكن مرجعيتنا جميعا في ذلك وثيقة الاستقلال التي نصت وبوضوح على الحق المقدس بالتعبير عن الرأي .

ثانيا : نؤكد عدالة مطلب جميع المعلمين بل والموظفين كافة أثناء الأزمة المالية والتي تمحورت حول العدالة في توزيع الموارد المالية بما يمكِّن ذوي الرواتب المتدنية المتآكلة نتيجة غلاء المعيشة من توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لأسرهم .

ثالثا : نؤكد مجددا موقفنا الداعي لإعادة هيكلة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين على أساس القطاعات التعليمية المختلفة بحيث يضم :

أ‌-      نقابة المعلمين في المدارس الحكومية .         ب- نقابة المعلمين في المدارس الخاصة .

ج- نقابة المعلمين في الجامعات والمعاهد .         د- نقابة المعلمين في مدارس وكالة الغوث

يا حملة الغد المشرق ، والفجر القادم :

إننا اليوم بحاجة إلى تقييم المرحلة السابقة أثناء الأزمة لأخذ الدروس والعبر وابتداع الوسائل للخفاظ على العملية التربوية والتعليمية في أحلك الظروف ولسنا بحاجة مطلقا لاتخاذ إجراءات عقابية من شأنها أن تزيد التوتر وتؤجج المشاعر. وليكن الحوار البنّاء والإيجابي الوسيلة التي نستخدمها لنتجنب تعطيل العملية التربوية و التعليمية .

ونحن كمعلمين نقف في الخندق الأول في الدفاع عن حقوقنا الوطنية ومشروعنا الوطني لنيل الحرية والعودة والاستقلال ورفع علم فلسطين عاليا في سماء القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية الأبدية ، علينا أن نكون على قدر المسؤولية ومراجعة مواقفنا وصولا إلى التأكيد أن الإضراب وسيلة وليست غاية وعلينا عدم المبالغة في استخدام هذه الوسيلة حرصا على مستقبل أبنائنا الطلبة .

لا والف لا لأية إجراءات بحق المعلمين على خلفية الإضراب

المجد والخلود لشهداء شعبنا

والحرية لأسرانا الأبطال وأسيراتنا الماجدات

والنصر لشعبنا

الكتلة التقدمية للمعلمين الفلسطينيين                           التجمع الديمقراطي للمعلمين

كتلة الاستقلال للمعلمين الفلسطينيين                         لجان المعلمين الديمقراطيين

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