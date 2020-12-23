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وزيرة الصحة المصرية: منحنى الإصابات بفيروس (كورونا) بدأ بالتصاعد منذ 31 أكتوبر

وزيرة الصحة المصرية: منحنى الإصابات بفيروس (كورونا) بدأ بالتصاعد منذ 31 أكتوبر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استعرضت د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية، الوضع الوبائي ومستجدات فيروس (كورونا) المستجد في مصر مقارنة بدول العالم، وذلك بعد مرور عام على الجائحة في العالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة اليوم الأربعاء، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني وبحضور قيادات الوزارة ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الوزيرة أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن الأسبوع ال 51 للجائحة، شهد أعلى معدل إصابات حول العالم، حيث تخطت الإصابات خمسة ملايين خلال أسبوع واحد عالميًا.

ولفتت إلى أن شهور كانون الأول/ديسمبر، وكانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من كل عام، تشهد زيادة في ظهور الأمراض التنفسية كما تشهد زيادة في نسب الوفيات حول العالم.

وأشارت زايد إلى أن منحنى الإصابات في مصر بدأ في التصاعد منذ يوم 31 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما يعد الأسبوع الحالي هو الأكثر تصاعدًا.

ولفتت إلى أن محافظة القاهرة تأتي في المرتبة الأولى في عدد الإصابات تليها الإسكندرية والقليوبية والجيزة، مطالبة المواطنين في تلك المحافظات بالالتزام باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما ناشدت أيضًا أصحاب الأعمال المصالح العامة والخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية في كافة أنحاء الجمهورية.

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